منتجو مسلسل Grey’s Anatomy يتبرعون بالمعدات الطبية لمكافحة كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: تبرع منتجو مسلسل Grey’s Anatomy بالأقنعة والقفازات الطبية التي يتم استخدامها للتصوير لمقدمي الرعاية الذين يحتاجون إلى هذه المعدات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت المنتجة التنفيذية للمسلسل كريستا فيرنوف إن Grey’s Anatomy الذي أطلقته شبكة ABC قبل 15 عاماً إنهم يملكون مخزوناً من الأثواب والقفازات سيتم تقديمها للعاملين في المجال الطبي. كما قدم مسلسل Station 19 المنبثق من Grey’s Anatomy نحو 300 قناعاً واقياً لرجال الإطفاء في ولاية أنتاريو الكندية.

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