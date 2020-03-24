دانيال كريج يحرم أولاده من ثروته التي تُقدّر بأكثر من 145 مليون دولار!

متابعة بتجــــــــرد: كشف الممثل البريطاني دانيال كريج المشهور بدوره كشخصية جيمس بوند، أنه لن يعطي فلساً واحداً من ثروته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني أي أكثر من 145 مليون دولار أميركي لأطفاله.
ويصف دانيال كريج الميراث بالأمر المقيت قائلاً: “لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم. فلسفتي هي التخلص من الثروة أو التخلي عنها قبل أن أرحل”.
والجدير ذكره أن كريغ لديه ابنة من زوجته السابقة فيونا لودون وتدعى إيلا وطفلة ثانية من شريكته الحالية راشيل وايز.
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