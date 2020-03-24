السودان يفرج عن 4217 سجينا ضمن "إجراءات كورونا"

السودان يطلق أول دفعة من السجناء ضمن إجراءاته لمواجهة كورونا

أفرجت السلطات السودانية عن 4217 سجينا، استجابة لقرار مجلس السيادة الانتقالي ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.



وأطلقت الدفعة الأولى من المسجونين من سجن الهدى غربي مدينة أم درمان، بحضور عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد، ويتوالى البقية خلال اليومين المقبلين، بعد إكمال الإجراءات القانونية.

وهنأت عائشة السعيد، السجناء بإطلاق سراحهم، وحثتهم على الالتزام بالإجراءات القانونية، والصحية والتعهدات المصاحبة لقرار الإفراج.

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وحثت عائشة السعيد المسجونين على ضرورة الالتزام بالقيم، والتقاليد والأعراف السودانية، ودعت النزلاء للاستفادة من فترة الإصلاح التي قضوها والعزم على عدم العودة لما تسبب في إدخالهم السجن.

وقالت عضو مجلس السيادة إن جائحة كورونا تعتبر ابتلاء من الله يتطلب الصبر، والشكر والدعاء لحماية السودان وشعبه.

وأثنى نائب مدير عام قوات الشرطة السودانية، المفتش العام الفريق عثمان محمد يونس، على قرار مجلس السيادة الانتقالي بإطلاق سراح السجناء.

ودعا السجناء المفرج عنهم إلى الانخراط في مجتمعاتهم بصورة إيجابية ودعم أسرهم، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي قررتها الدولة لحماية أنفسهم ولعائلاتهم من كورونا.