شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ينتهى من تصوير أغنيته الجديدة "ماتغبيش ثوانى" ألحان وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم اللبنانى وائل جسار من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحم اسم "ماتغيبش ثوانى"، من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، ومن إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب وعدد من قنوات الأغانى.

وبدوه أكد وائل جسار، لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تحمل طابعاً جديداً من ناحية الفكرة والكلمات والألحان، لافتاً إلى أنها مختلفة عن أعماله السابقة وستكون مفأجاة للجمهور.

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وكان آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية تتر مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى والذى انطلق عرضه يوم السبت الماضى على قناة الحياة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى.

كما قدم وائل جسار مؤخراً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.