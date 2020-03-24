شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ينتهى من تصوير أغنيته الجديدة "ماتغبيش ثوانى" ألحان وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر
وبدوه أكد وائل جسار، لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تحمل طابعاً جديداً من ناحية الفكرة والكلمات والألحان، لافتاً إلى أنها مختلفة عن أعماله السابقة وستكون مفأجاة للجمهور.
وكان آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية تتر مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى والذى انطلق عرضه يوم السبت الماضى على قناة الحياة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى.
كما قدم وائل جسار مؤخراً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار ينتهى من تصوير أغنيته الجديدة "ماتغبيش ثوانى" ألحان وليد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.