اتفرج لوحدك ..مسرح روسى يسمح لشخص واحد فقط بحضور عروضه لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يكون الأداء الفردي هو ما يصبو إليه الفنان، والآن فإن ذلك يمثل الجائزة الكبرى للمتفرجين. وابتداء من الشهر الجارى سيقدم مسرح وأوبرا بيرم الروسى عروضه على الانترنت ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح.

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم "وجها لوجه" إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من النزهات والتجمعات.

وقال مارات جاتسالوف مدير المسرح في بيان " إننا على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد في النهاية.. متفرج واحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد".

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ويقع هذا المسرح في مدينة بيرم الصناعية التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي موسكو. وقال المسرح إنه سيقبل قريبا طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم.

وقال إن أحد الفنانين سيختار المتفرج من خلال قرعة ولكن لا بد وأن يقوم الأطباء بفحص الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل دخول المسرح.

وسجلت روسيا حتى الآن 438 حالة إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة جراء الفيروس.