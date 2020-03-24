شاهد.. ميريام كلينك: “كورونا يسبب العجز الجنسي للرجال”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 08:55 صباحاً - دعت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك متابعيها الى الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على طريقتها الخاصة.
ووصفت ميريام كلينك، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيروس الكورونا بـ “الانفلونزا الصينية” مبررة ذلك بالقول “لأن هذا المرض اجا من الصين واجا بسبب اكل قصص ضد الطبيعة”.
ودعت ميريام كلينك الرجال الى التزام العزل المنزلي بالقول: “بدي قلكم شباب ان هذا المرض يضرب ستين بالمئة من الرجال ويعمل عجز جنسي فكي لا تصابوا انضبوا بالبيت”.
يذكر انه كان قد تم تداول خبر تسبب فيروس كورونا المستجد بعجز جنسي للرجال بصورة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من أي مصدر طبي موثوق.
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