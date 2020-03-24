شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل The New Mutants للمرة الرابعة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي أن فيلم التشويق والإثارة The New Mutants، كان من المقرر عرضه في 13 أبريل والمقبل ولكن تم تأجيله لأجل غير مسمي، بسبب فيروس كورونا وهو التأجيل الرابع، حيث كان من المقرر عرضه في عام 2018 لاسباب غير معلومة اخرها فيروس كورونا.

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، ومن إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جوش بون، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع كنيت لي، كريس كليرمونت، بوب ماكلويد، لين وين، ديف كوكروم، والفيلم الجديد من بطولة مجموعة متميزة جنبا إلى جنب مع مايسى ويليامز وهم أنيا تايلور جوي، انتونيو باندراس، أليس براجا، تشارلي هيتون، بلو هانت، هابى اندرسون، هنري زاجا، سارة بناني، كولبي جانيت، ماكس شوشيت، توني ساكيت، توماس كي، ميكي جيلمور، جيفري كوراتسيني.

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قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة 5 متحولين جدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز إكزافير الشهير، بالبروفيسور إكس، ويحاولون أيضا الهروب من خطاياهم الماضية وإنقاذ أنفسهم من الهلاك.