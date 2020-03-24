خاص|سامح عبدالعزيز: "ضد وقف الأعمال الفنية ولكن علينا توخى الحذر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالب عدد من الفنانين، بوقف تصوير الأعمال التليفزيونية لمدة أسبوعين، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفا من إصابة أحد العاملين أو الفنانين بالفيروس.

وحول هذه المطالبات، قال المخرج سامح عبدالعزيز في تصريحات لمصراوي: "هذا الأمر أرفضه جملة وتفصيلًا، ولكن ينبغي أن يتوخى صناع الأعمال الحذر وأن يعملوا في أضيق الحدود، لضمان سلامة الجميع، وإذا نجحوا في ذلك فلا يوجد مخاوف من استمرار التصوير".

وأضاف: "اللي جاي في حياتنا وعي صحي وده هيبقى اللايف ستايل اللي هنمشي عليه قرون قدام".

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وتابع: "جميع قرارات الحكومة في هذا الشأن محترمة جدًا، ولو الدولة قالت أوقفوا المسلسلات هوقف حالًا".

واختتم: "أنا مع مقولة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "تفائلوا وأبشروا، فبلاش هلع، وإن شاء الله الأزمة هتعدي بالتزامنا وحذرنا ومساعدتنا لبعضنا.

ويواصل المخرج سامح عبدالعزيز تصوير مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل.

وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد أما أول أعمال المخرج سامح عبد العزيز فكان فيلم "درس خصوصي" الذي عرض عام 2005 بطولة محمد عطية، هنا شيحة، حسن حسني، صلاح عبد الله، هالة فاخر، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم.