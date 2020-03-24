مايا دياب: "لا تؤذيني نظرات الرجال.. وأمنع ابنتي من دخول السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلت الفنانة مايا دياب، ضيفة ببرنامج "my Guest"، مع الإعلامي بلال العربي، وتحدثت عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الفنية والأسرية، كما تطرقت في حديثها عن علاقتها الرجل وكيف تستقبل ابنتها الكلام المسيئ عنها.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات مايا دياب:

- قالت مايا دياب إن ابنتها ليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تسمح لها بالدخول إلى السوشيال ميديا: "قولتلها ما فيكي تدخلي عالسوشيال ميديا الآن؛ لأن أمك مشهورة فانتي معرضة لقصص ما لازم تعرفيها".

- وأكدت مايا أن ابننتها "كاي"، تنزعج مما يقال لها من زميلاتها بالمدرسة عن والدتها، مشيرة إلى إن ابنتها تجيد الرد عليهن، وتخبرهم بإنهن لا يعرفونها مثلما تعرفها هي: " أكيد سمعوا الكلام من أمهاتن عني، يعني طفلة عندها 10 سنين هتجيب الكلام ده منين؟.

- وتطرقت مايا في حديثها عن علاقتها بأهلها، مؤكدة إنها جيدة ولا تشوبها شائبة: "اللي وصلته اليوم منو نتيجة اللي علموه لي أهلي".

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- وكشفت مايا عن الطريقة التي تعامل بها ابنتها موضحة إنها تتعامل معها بحرية شديدة ولا تفرض عليها أي شئ وتسألها عن رأيها في العديد من الأمور".

- أعربت مايا عن سعادتها بما وصلت إليه وحققته طيلة مسيرتها الفنية: "بفتخر بمايا اللي تعبت على نفسها ولا يمكن أتنازل كرمال أي حد في أي شئ يتعلق بحياتي أو بنتي وبفتخر بالإنسانة اللي بربيها".

- كشفت مايا دياب عن رأيها في النظرات الغريزية من الرجال لها، مؤكدة أنها تحب شكلها وسعيدة به، لأن الجمال نعمة، لافتة إلى نظرات الرجال لها بشكل غريزي لم تعد تؤذيها: "يجب عليهم أن يستمتعوا بالجمال مش غلط وبيريحني عيونن".

- أكدت مايا دياب أنها عندما تجلس مع أحد الرجال ويتبادلون الحديث في العديد من الأمور، بيكتشفوا أن الأمر ليس متعلق بالجمال فقط: "فلما حدا منن يحكيني بعدها ويقولي إنه كنت مفكرتك غير هيك.. هيدا بتكفيني".

- وردا على سؤال إن كان هناك رجل بحياتها قالت أنها لم تعد تسمح بهذا السؤال لأنه خصوصية، وعندما بدأت تتحدث عن علاقتها بالرجل فاجأتها الكهرباء وانقطعت، فدخلت في نوبة ضحك هيستيرية وقالت: "كهربا لبنان اختصرت علاقتي بالرجل".