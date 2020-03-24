حسن الرداد على قناة النهار بمسلسل "شاهد عيان" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعاقدت قناة "النهار"، على عرض مسلسل "شاهد عيان"، للفنان حسن الرداد في رمضان 2020.

مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، محمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد حماقي.

ويستكمل الرداد تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسلخلال هذه الأيام.

من ناحية أخرى، ينتظر حسن الرداد، عرض فيلمه الجديد "حلم حياتي"، ويشاركه البطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.