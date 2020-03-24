شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يؤجل طرح ألبومه الجديد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل النجم مصطفى كامل تحضيرات ألبومه الجديد بسبب الأزمة التى تتعرض لها البلاد وانتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة، لكن الحظ لم يحالفه بسبب تلك الأزمة، حيث يمكث حاليا فى المنزل مع أسرته ولا يذهب إلى الاستوديو الخاص به لاستكمال العمل على الألبوم، داعيا جمهوره بالتزام المنزل واتباع التعليمات الوقائية حتى تمر هذه الفترة على سلام دون وقوع خسائر كبيرة.

وكان مصطفى كامل قد انتهى من تسجيل عدد كبير من أغنيات ألبومه الجديد، الذى يضم 10 أغنيات، جميعها من كلماته وألحانه، ويقدمه بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أعماله.

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وطرح مصطفى كامل مؤخراً كليبا جديدا بعنوان "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، ومن إخراج هيثم عنتر.

وقدم مصطفى كامل، خلال ألبومه الأخير "ندمان" الذى طرحه مؤخراً، أغنيتين شعبيتين، بعنوان "مرجحى" و"دلعك"، وقدم أيضا 3 أغنيات حزينة المعروف بها هى "ندمان - معلشى يا قلبى - تعالى نتحاسب"، وتضمن الألبوم أغنية هاوس بعنوان "جرح جامد"، وأغنية رومانسية بعنوان "طمن قلبك"، وأغنية أخيرة بعنوان الليلة، وقام بالتوزيع الموسيقى للألبوم عدد الموزعين الموسيقيين، وهم: أسامة عبد الهادى وخالد عرف وأشرف البرنس وحازم رأفت، ومهندسى الصوت أحمد جودة، وأمير محروس، وخالد رؤوف ومحمد إسماعيل.

مصطفى كامل له العديد من الكلمات التى غناها مطربون آخرون مثل بهاء سلطان ومحمد منير وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومجد القاسم وحمادة هلال وهيفاء وهبى ومحمد محيى.