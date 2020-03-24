شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن Onward يصل ديزنى بلس 3 أبريل لإغلاق دور العرض تجنبا لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتى ديزنى، و Pixar، عن طرح فيلمهما الجديد الأنيمشن ،Onward، على منصة البث ديزنى +، بداية من يوم 3 أبريل المقبل، بـ مقابل مادى 19.99 دولا أمريكى، وذلك بعد إغلاق أغلب دور العرض حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وكان قد طرح العمل فى دور العرض حول العالم فى 6 مارس الجارى.

ووصلت إيرادات العمل الجديد 103 مليون دولار عالمى فى شباك التذاكر حول العالم، وكان قد حصل فيلم الأنيمشن Onward، على تقييم 84%، وذلك من 94 مراجعة نقدية على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

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كما أعلنت شبكة ديزنى + عن طرحها فيلم National Treasure ، بداية من 30 إبريل المقبل، ويعد هذا العمل من أكثر الأعمال المحبوبة لدى الكثيرين، الذين شعروا بـ خيبة أمل بعدم طرح العمل مع بداية عمل المنصة فى نوفمبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " comicbook "، إلا أن الشبكة أبرمت صفقة مع شبكة نيتفلكس لـ طرح السلسلة على منصتها.

لا تزال سلسلة National Treasure تعرض على شبكة Netflix، لذلك إذا كنت مشتركًا في كلتا الخدمتين، فـ يمكنك من الناحية الفنية الانغماس في هذه الميزة المزدوجة الآن، سيكون عليك فقط مشاهدة واحد على Netflix والآخر على Disney +، على الأقل حتى 30 إبريل.

كما قررت شبكة Disney Plus، طرح فيلم الأنيمشن Frozen 2، على شاشتها قبل الموعد المحدد بـ حوالى الـ 3 شهور، على أن يتوفر فيلم الأنيمشن في كندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وذلك في محاولة منهم لـ مفاجأة العائلات "ببعض المرح والفرح خلال هذه الفترة الصعبة"، في إشارة إلى وباء COVID-19 العالمي، الذي أعلن بسببه يوم الجمعة حالة طوارئ وطنية.