شاهد.. رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: “انا عندي كارثة في البيت”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 05:56 صباحاً - شاركت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني مقطع فيديو قامت ابنتها بتصويره ونشره على تطبيق “تيك توك”.

وظهرت ابنة رضوى الشربيني، في الفيديو، وهي تتظاهر بالعطس ممسكة بمعقم، لتجسد بعد ذلك مشهد “البيت دا طاهر”، من فيلم “عسكر في المعسكر”.

وعلقت رضوى الشربنيي على الفيديو كاتبة: “انا بقى عندى كارثه فىً البيت????????”.

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يذكر أن رضوى الشربيني لديها ابنتان من زواج سابق وتحرص بشكل دائم على نشر صورهن سوياً على حسابها على انستقرام.