فن ومشاهير

شاهد.. رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: “انا عندي كارثة في البيت”

0 نشر
نورث سامي 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 05:56 صباحاً - شاركت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني مقطع فيديو قامت ابنتها بتصويره ونشره على تطبيق “تيك توك”.

وظهرت ابنة رضوى الشربيني، في الفيديو، وهي تتظاهر بالعطس ممسكة بمعقم، لتجسد بعد ذلك مشهد “البيت دا طاهر”، من فيلم “عسكر في المعسكر”.

وعلقت رضوى الشربنيي على الفيديو كاتبة: “انا بقى عندى كارثه فىً البيت????????”.

Advertisements

يذكر أن رضوى الشربيني لديها ابنتان من زواج سابق وتحرص بشكل دائم على نشر صورهن سوياً على حسابها على انستقرام.

F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">

F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رضوى الشربيني تنشر فيديو لابنتها: “انا عندي كارثة في البيت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا