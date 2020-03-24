عبدالرحمن بن مساعد يرد على فجر السعيد: “ما بقى تقولين علقنا العمرة قبلكم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 05:56 صباحاً - ردّ الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على ما نشرته الإعلامية الكويتية فجر السعيد بأن الكويت سباقة في الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

وكانت فجر السعيد قد قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر : ” حقيقة يحب أم تعترفوا فيها الكويت سباقة في كل الإجراءات الإحترازيه لفايروس كورونا وكل دول الخليج لحقتنا بالإجراءات المتبعه وسوت لنا ريتويت، أرجوكم لا تزعلون وتصيرون حساسين نحن نتكلم عن حقائق باليوم والتاريخ، نحبكم ومصيرنا واحد بس سويتولنا بكل إجراءاتنا ريتويت ” .

من جانبه، علّق ابن مساعد قائلًا: ” مصيرنا واحد أمس واليوم وغدًا والطريقة المثلى لمواجهة كورونا الذي ليس له علاج حتى الآن هي التباعد الإجتماعي والحمدلله أن لنا قادة تصرفوا بحكمة وأعلوا من قيمة الإنسان لديهم في هذه الأزمة بشكل فاق بشدة حتى الدول المتقدمة، ولكن الله يحفظك ما بقى إلا تقولين علقّنا العمرة قبلكم! ” .