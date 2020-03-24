الحجر المنزلي يُعجِّل بصدور ألبوم دوا ليبا

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""الخليج 365"" من بيروت: بكت المغنية دوا لبيا خلال حوارها المباشر مع متابعيها عبر مواقع التواصل، بسبب الأوضاع الراهنة في العالم والحجر المنزلي المفروض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت أنها قررت تبكير موعد إطلاق ألبومها الجديد بعنوان Future Nostalgia من الموعد الذي كان مقرراً في 3 أبريل المقبل إلى 27 مارس الجاري، حتى تنشر بعض أجواء السعادة في ظل الأجواء الضاغطة التي تسبب بها تفشي الفيروس والحجر المنزلي.

هذا وأكدت أيضاً على تأجيل مواعيد حفلات جولتها الغنائية العالمية التي كانت ستنطلق من إسبانيا بتاريخ 24 أبريل المقبل.

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