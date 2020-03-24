زين عوض تتحدى كورونا بأغنية جديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: تحدت المغنية الأردنية "زين عوض" ظروف الحجر الصحي بإطلاق أغنيتها لمناسبة عيد الأم بعنوان "الدنيا أم". حيث تم تنفيذ عمليات التسجيل والميكساج في استديوهات شركة "أبناء غازي الشرقاوي للإنتاج الفني" في القاهرة. وهي من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي.

وتطرقت للأزمة التي يعيشها العالم حالياً: "يعيش وطننا العربي والعالم بشكل عام أياماً عصيبة بسبب فيروس كورونا، أتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا بشروط الصحة وتعليمات السلامة، وكلي أمل بأن يختفي هذا المرض قريباً.

وعبّرت "عوض" عن سعادتها بإنجاز الأغنية، قائلة: "أنا سعيدة جداً بهذا العمل الذي تعاونا لأنجازه بسرعةٍ هائلة، وأتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور".

وفيما تمنت الخير والصحة والسلامة لجميع الأمهات، أضافت: "الأم أعظم شيء في الوجود، ومثال للتضحية والتفاني، أعاد الله هذه المناسبات بالخير والأمان على جميع الأمهات.. وكل عام وأمهاتنا بألف خير".