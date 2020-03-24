شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأبطال "القمر فى آخر الدنيا" ينتهون من إعداد البوسترات الدعائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسلسل "القمر في أخر الدنيا" من تصوير البوسترات الدعائية للعمل المقررعرضه خلال موسم رمضان المقبل، في أحد الاستديوهات بمنطقة المهندسين وحرص على التواجد أبطال العمل منهم بطلة العمل الفنانة بشرى ومعها ثراء جبيل وأميرة نايف وآخرون .

مسلسل "القمر في أخر الدنيا"، تدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

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وكانت آخرأعمال المخرج تامر حمزة في عالم الدراما التليفزيونية في مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل.

وكانت الفنانة بشرى طالبت متابعيها اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستحد وأخذ حرصهم بشكل كبير قبل الندم، وظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع " انستجرام"، مرتدية كمامة وقفازات طبية، قائلة: "لابد الالتزام بتعليمات السلامة الوقاية، حتى نحد من انتشار الفيروس، مؤكدة على أن أهم إجراء يجب اتباعه هو البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

كما علقت قائلة: "الخروج من المنزل للضرورة القصوى، ويفضل تقليل عدد الأفراد اللي بيخرجوا من البيت.. الحرص قبل الندم".