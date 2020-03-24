شكرا لقرائتكم خبر عن ما تستخدموش الحريات غلط.. تعرف على 7 نصائح تقدمها جوينيث بالترو لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاولت النجمة جوينيث بالترو تحذير جمهورها من مخاطر فيروس كورونا، حيث نشرت صورة لها بالكمامة والقفازات وهي تحمل أكياس بها منتجات غذائية، وقالت إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وترتدى الكمامة اثناء إقترابها من الآخرين.

ووجهت بالترو سبعة نصائح لجمهورها، أولها يجب أن تأخذوا الأمر علي محمل الجد ولا تسيئوا استخدام الحريات التي لا تزال لدينا، مؤكده أن هذا الوقت يجب أن نمضيه في القيام بالعديد من الأمور التي لم نتمكن من القيام بها من قبل فقوموا بالقراءة وتنظيف المنزل والكتابة والرسم والطهي وتعلم شىء جديد قد يكون لغة علي سبيل المثال.

العديد من النجوم شاركوا جمهورهم العديد من النصائح منها تفاعل النجم العالمى روبرت دى نيرو، مع الحملات الحالية، لمطالبة الشعوب بالبقاء فى المنازل، خوفا من تفشى فيروس كورونا، والذى أصاب الآلاف وحصد أيضا آلاف الأرواح.

وظهر روبرت دى نيرو، فى مقطع قصير، طالب فيه محبيه ومتابعيه بالبقاء فى المنازل، حتى تنتهى أزمة كورونا فى كافة أنحاء العالم.

Advertisements

وقال دى نيرو، "نحتاج جميعا البقاء فى المنزل، نحتاج إلى أن نوقف انتشار فيروس كورونا، ونستطيع سويا أن نفعل ذلك، لا لحماية أنفسنا فقط، ولكن لحماية الآخرين، وحماية كل من نحب.. أرجوكم.. أنا أراقبكم"

وكان عدد من النجوم العالميين، قد أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، وكان على رأسهم النجم الكبير توم هانكس، وإدريس ألبا، وكذلك الاسبانية إيتزيار إيتونيو Itziar Ituno الشهيرة بـ (راكيل) نجمة مسلسل La Casa De Papel.