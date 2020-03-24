شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد شهر يناير من العام المقبل موعد مبدئى لعرض فيلم الرعب Run بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
يدورفيلم الرعب الجديد Run، حول مراهقة تدرس في المنزل، والتي مع مرور الوقت تبدأ في الشعور بأن والدتها تخفى سرا مظلم، ومخيف عنها، والتي تحاول أن تكتشفه.
وكان عدد كبير من نجوم العالم أعلنوا عن تبرعاتهم للوقف مع المؤسسسات الخيرية لمواجهة آثار الفيروس علي المواطنين حيث اعلنت النجمة العالمية ريهانا التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال المؤسسة الخيرية التي تمتلكها Clara Lionel Foundation، لدعم موظفي الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تفشى بعدد كبير من بلدان العالم.
وجاء في بيان المؤسسة عبرحسابها بموقع "فيس بوك":"بأن المبلغ سيعمل على دعم الصّف الأمامي من موظّفي الرّعاية الصّحية بالإضافة إلى المُجتمعات المهمشة، مضيفا :"سيساعد هذا المال على تعبئة استجابة واسعة وفورية بالعمل مع الشركاء على الأرض، والذين يشملون Feeding America وصندوق التكافل للاستجابة لـ كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرهما".
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