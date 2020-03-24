شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد شهر يناير من العام المقبل موعد مبدئى لعرض فيلم الرعب Run بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن موقع فارايتي عن تأجيل عرض طرح فيلم الرعب الجديد Run، حيث كان من المقرر عرضه في 8 مايو المقبل، ولكن قرر الشركة المنتجة له عرضه في ٢٤ ينايرمن العام المقبل، وهو من بطولة سارة بولسون، كيرا ألين، أونالي أميس، بات هيلي، كارتر هاينز، كلارك ويبستر، كونان هودجكنسون، إريك أثافال، برادلي ساواتزكي، ومن إخراج أنيش شاجانتي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى سيف أوهانيان.

يدورفيلم الرعب الجديد Run، حول مراهقة تدرس في المنزل، والتي مع مرور الوقت تبدأ في الشعور بأن والدتها تخفى سرا مظلم، ومخيف عنها، والتي تحاول أن تكتشفه.

Advertisements

وكان عدد كبير من نجوم العالم أعلنوا عن تبرعاتهم للوقف مع المؤسسسات الخيرية لمواجهة آثار الفيروس علي المواطنين حيث اعلنت النجمة العالمية ريهانا التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال المؤسسة الخيرية التي تمتلكها Clara Lionel Foundation، لدعم موظفي الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تفشى بعدد كبير من بلدان العالم.

وجاء في بيان المؤسسة عبرحسابها بموقع "فيس بوك":"بأن المبلغ سيعمل على دعم الصّف الأمامي من موظّفي الرّعاية الصّحية بالإضافة إلى المُجتمعات المهمشة، مضيفا :"سيساعد هذا المال على تعبئة استجابة واسعة وفورية بالعمل مع الشركاء على الأرض، والذين يشملون Feeding America وصندوق التكافل للاستجابة لـ كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرهما".