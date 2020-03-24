فيديو| حلا شيحة تحذر: "الموضوع مش هزار.. خليك في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهر في الفيديو مجموعة من الأطباء غير المصريين، يطالبون الجميع بعدم الخروج من المنزل لعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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وعلقت حلا شيحة على الفيديو: "ياريت نبقي متحضرين كفاية ونعمل الصح، يا مصريين النزول خطر جدًا علينا وعلى أهلنا كلهم كبار وصغيرين، نزولك يعني عدم اهتمام.. يعني إهمال ....يعني عدم مسؤولية ...يعني انتشار الفيروس أكتر بدل ما يقل حيزيد".

وأضافت: "لازم نفضل في بيوتنا علي الأقل ١٥ يوم لحد ما نشوف اللي حيحصل، ياريت ناخد الموضوع بجدية لو سمحتوا الموضوع مش هزار خلينا في البيت".

وتشارك الفنانة حلا شيحة في مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانه يسرا، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.