محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوات الجيش والشرطة، وأطباء مصر.
وكتب صلاح حسني، عبر حسابه على"تويتر"،: "شكرًا لرئيس الجمهورية.. شكرًا للحكومة.. شكرًا لرجال الشرطة والجيش.. وأخيرا من كل قلبي.. شكرًا شكرًا شكرًا لجميع الفرق الطبية في مصر".
وأضاف: "بجد تعظيم سلام ربنا يحفظكم ويصبركم ويديكم القوة .. ربنا يحفظ مصر و يحفظ كل الوطن العربي يارب".
يذكر أن أحمد صلاح حسني، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني يوجه رسالة شكر للرئيس والجيش والشرطة والأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.