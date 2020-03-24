أحمد صلاح حسني يوجه رسالة شكر للرئيس والجيش والشرطة والأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوات الجيش والشرطة، وأطباء مصر.

وكتب صلاح حسني، عبر حسابه على"تويتر"،: "شكرًا لرئيس الجمهورية.. شكرًا للحكومة.. شكرًا لرجال الشرطة والجيش.. وأخيرا من كل قلبي.. شكرًا شكرًا شكرًا لجميع الفرق الطبية في مصر".

وأضاف: "بجد تعظيم سلام ربنا يحفظكم ويصبركم ويديكم القوة .. ربنا يحفظ مصر و يحفظ كل الوطن العربي يارب".

يذكر أن أحمد صلاح حسني، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال.