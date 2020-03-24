مجد القاسم يكشف لمصراوي تفاصيل أحدث أغانيه "خليك بالبيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفي حمزة
يستعد المطرب مجد القاسم، لتسجيل أحدث أغانيه "خليك بالبيت"، الذي يقدمها للتوعية بأهمية البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال مجد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأت أمس الأول الأحد العمل على الأغنية التي كتبها الشاعر صلاح عطية، وذلك بسبب أهمية دورنا كفانين في توعية الجماهير".
وأضاف: "انتهيت أيضا من وضع لحنها، ويقوم حاليا الموزع خالد عرفة بوضع التوزيع الموسيقي لها، ومن المقرر أن أقوم بتسجيلها اليوم، لنقوم بعد ذلك بتصويرها".
وكان الشاعر والملحن عزيز الشافعي قد سبق وطرج عبر صفحته بموقع فيسبوك، أغنية بعنوان " شد اللحاف على وسطك"، للدعوة للبقاء بالمنزل ، مستعينًا باللحن المعروف لأغنية " شد الحزام" للموسيقار سيد درويش.
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