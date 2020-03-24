13 C الرياض 24 مارس، 2020 شاهد.. غدير السبتي تعلن عن إصابة إبنتها وبنات شقيقتها بكورونا: "أعراض المرض مختلفة عن المتداول"

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