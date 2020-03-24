وزيرة الثقافة تطلق مبادرة "بين ايديك" ضد فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في خطوة استباقية ضد فيروس كورونا المستجد عن مبادرة وزارة الثقافة "بين إيديك". وتم تدشين موقع لوزارة الثقافة يعمل اون لاين علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل . صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل . ويعد قرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم خطوة جادة لمواجهة فيروس الكورونا علي الصعيد الثقافي حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفا من انتشار الفيروس . لمواجهة فيروس الكورونا علي الصعيد الثقافي حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفا من انتشار الفيروس . من ناحية أخرى تواصل كافة قطاعات الوزارة نشر الفيديوهات للأنشطة التي يصلح عرضها عبر الانترنت . Advertisements

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