مسلسل "في الداخل" التركي بنسخة عربية مع هذين النجمين



‏نجح المنتج المصري تامر مرسي، بشراء حقوق سيناريو المسلسل التركي "في الداخل".



واكدت مصادر إعلامية، أن المسلسل سيتحول إلى نسخة مصرية، والمرشحون للبطولة هما باسل خياط و عمرو يوسف.



والمسلسل هو بوليسي درامي تركي، من بطولة شاتاي أولسوي وأراس بولوت إينيملي وتشيتين تيكندور.

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تدور أحداث المسلسل في الشرطة عندما يعرض مدير أحد أقسام الشرطة في إسطنبول على صرب (شاتاي أولسوي) أن يدخل داخل أحد عصابات المافيا ليكون منهم حتى يكشف جرائمهم فيوافق لكي ينتقم من تشيتين تيكندور (بابا جلال) الذي دمر حياته من قبل وخطف أخاه الصغير (أوموت) لضمان سكوت والده (متين يلماز) الذي كان يعمل قاتلًا مأجورًا لديه.

وفي نفس الوقت، زعيم هذه المافيا بابا جلال زرع جاسوسًا (مارت كاراداغ) أراس بولوت إينيملي وهو أحد أبنائه بالتبني والحقيقة (هو نفسه الطفل أوموت الذي خطفه جلال من قبل 20 سنة وسلمه لأكبر شبكة مافيا أطفال في إسطنبول والتي عاش بها أسوء أيامه)، داخل الشرطة ليتستر على جرائمهم ويكون يده الخفية عند الشرطة، فتحصل العديد من الصدامات والعداوات بين صارب يلماز ومارت كاراداغ اللذان كان كل منهما يبحث عن ماضيهما ولكن لا يعلمان إنهما بالفعل أخوان.