كيف ردت بيرين سات على هجوم توبا بويوكستون عليها؟



أثارت النجمة التركية توبا بويوكستون الكثير من الجدل، بعد ان دافعت عن نفسها من تهمة التعري، رافضة مقارنة مشهدها في مسلسل "السلطنة العثمانية" بمساهد زميلاتها الجريئة.



وأكدت أنها ضد التعري بشكل كامل خلال تجسيد الأدوار في المسلسلات والأفلام السينمائية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجرأة مطلوبة أيضا في الأعمال الدرامية.



وأكدت توبا أنها ترفض تصوير مشاهد عري مع زملائها حتى لو دفع لها المنتجون ملايين الدولارات.



وقالت الفنانة التركية الشهيرة في تصريحات نقلتها لوسائل إعلام محلية: “قلت إنني ضد التعري بالكامل، أي إظهار جسدي كله دون أن أرتدي شيئا، وهذه قناعاتي منذ احترافي الفن، وقبله عرض الأزياء”.

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وأضافت:” الجرأة مطلوبة أحيانا، ومن واجبي كممثلة أن ألعب جميع الأدوار بما فيها الساخنة والتي تتطلب مشاهد حميمية”.

وبررت توبا بويوكستون لزميلتها المعروفة بيرين سات التي أشارت إلى أنها أكثر جرأة منها وقالت: “بيرين سات من كبار النجمات وما قدمته أعلى من أي تقييم”.



كلام توبا اعتبر هجوما على بيرين، التي سألها أحد الصحافيين عن هجوم زميلتها عليها فقالت: “أحترم آراء الجميع، ويحق لهم أن يعطوا آراءهم لكنني لا أعطي رأيًا بأحد، ولا أرد برأي على رأي أحد، الجميع أحرار”.



تابعت: “أحب توبا وأعدها من الجميلات والموهوبات وتابعت بعض أعمالها، وعلاقتنا جيدة لذا لا أعتقد أنها تريد إيذائي”.