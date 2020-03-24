تفاصيل مقتل ابن فنان لبناني شهير في أميركا

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فجع الفنان صلاح صبح الشهير بشكري شكر الله من فرقة أبو سليم الطبل، بمقتل ابنه الشاب جهاد صبح في الولايات المتحدة الأميركية.
الحادث وقع في مدينة فيليبسبورغ، حيث حصل إطلاق نار قتل على أثره جهاد الذي راح ضحية سطو مسلح.
وقد هرب المشتبه بهم المتورطون في إطلاق النار في وضح النهار بسيارة مجهولة.
وحضرت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث إلا أنها لم تتمكن من إسعاف الضحية الذي فارق الحياة.
وقد نعى الفنان الكبير ابنه وكتب عبر صفحته على الفايسبوك " ابني في ذمة الله" واعتذر عن تقبل التعازي بسبب الظروف الصحية في البلاد.
يذكر أن الفقيد سيدفن في أميركا وستقام مراسم العزاء هناك.
يبقى ان نذكر ان فرقة ابو سليم كانت من اشهر الفرق الكوميدية في لبنان وبدأت عملها منذ اكثر من ستين عاما.
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