فن ومشاهير

هذا ما فعله قادير دوغلو ليكون بجانب زوجته نسليهان اتاغول

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farah.hassan 0 تبليغ

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‏اكدت الصحافة التركية أن الممثل قادير دوغلو يشعر بخوف كبير على زوجته نسليهان اتاغول، بسبب اضطرارها لتصوير مسلسل " ابنة السفير"  في ظروف غير صحية بعد انتشار فايروس كورونا على نطاق واسع في تركيا.

 

 

ولمساندتها، انتقل قادير الى منطقة موغلا حيث يتم تصوير المسلسل، ليبقى بجانبها طوال الوقت، إذ انها تقيم هناك بسبب تصوير مسلسلها الذي يجمعها بالممثل انجين أكيوريك.

 

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من جهة ثانية، قرر صناع العمل منح الممثلين وفريق العمل أسبوعا واحدا، ولن تعرض حلقة الأسبوع المقبل، بسبب حالة الطوارىء التي تعيشها البلاد بعد انتشار الفايروس.

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