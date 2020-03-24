شاهد.. غدير السبتي تعلن إصابة إبنتها وبنات اختها بفيروس كورونا: “الاعراض مختلفة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 03:55 صباحاً - أعلنت الممثلة الكويتية غدير السبتي إصابة ابنتها “اسما” وبنات اختها بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم. ونشرت غدير صورة لإبنتها معلقة عليها: “فديت قلبج أنتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبج يا دنيتي كلها”. وتحدث غدير السبتي قد تحدثت، في بث مباشر، عن الاعراض المرافقة للمرض قائلة: “الاعراض كانت مختلفة عن المتداوله في السوشيال ميديا او الصحف بالاضافة الى التحليل في المستشفى قبل إكتشاف المرض”.

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