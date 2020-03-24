تفشي كورونا يضرب الأعمال الجديدة في بوليوود.. تأجيلات أفلام «رادا» و«بريثفيراج» و«تاخت»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

انتشر الخوف من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبدأ الناس في اتخاذ الاحتياطات والرعاية الإضافية وخاصة بوليوود.

أشارت تقارير أن النجم سلمان خان، وفريق فيلمه الجديد “راده” ديشا باتاني، رانديب هودا وجاكي قام بإلغاء مواعيد تصوير الفيلم لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

بعد راده، تبع أكشاي كومار و المتوجة بلقب ملكة جمال العالم مانوشي تشولار، خطى سلمان وقاما بتأجيل تصوير فيلمهما الجديد “بريثفيراج”.

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ولم يتخلف المنتج كاران جوهر عن الركب فقام هو الآخر بوقف تصوير “تاخت” بطولة كارينا كابور خان، فيكي كوشال، جانفي كابور، رانفير سينغ، بومي بيدنيكار وانيل كابور بسبب كورونا فيروس.

وفقا لتقرير صادر عن الهند اليوم، تم إلغاء نصوير بريثفيراج في ولاية راجاستان وتحول التصوير الآن الآن إلى مومباي. من ناحية أخرى، توقف توير تاخت لكاران جوهر الذي كان من المقرر أن يجري تصويره في جايبور وجايسالمر.

ليس هذا فقط، فنجد فيلم كارتيك آريان وكيارا أدفاني بطولة Bhool Bhulaiyaa 2 الذي كان من المفترض أن يصور في البداية في مانداوا، تم نقله من راجستان إلى لوكناو. كل ذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي.