أولجا كوريلنكو بطلة «جيمس بوند» تتعافى من كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة الأوكرانية أولجا كوريلنكو، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وجاء ذلك من خلال صورة جمعتها بنجلها الكسندر البالغ من العمر 4 أعوام.

وكتبت أولجا كوريلنكو التي تبلغ من العمر 40 عاما : على مدار اسبوع كنت في حالة سيئة وارقد في السرير مع ارتفاع في درجة حرارة وصداع شديد.

وأضافت نجمة سلسلة جيمس بوند : في الأسبوع الثاني انخفضت درجة الحرارة مع سعل بسيط وكنت متعبة للغاية ولكن في نهاية هذا الأسبوع شعرت بأنني بخير.

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وكان موقع فني عالمي قد كشف عن إصابة الفنانة والنجمة الأوكرانية أولجا كوريلنكو، البالغة من العمر 40 عاما، بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بالفيروس إيجابية.

وقالت أولجا، وهي أحدى النجمات التي اشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم كم من العزاء، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند، وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام : معزولة في المنزل بعد إصابتي بفيروس كورونا، مر ما يقرب من أسبوع حتى الان، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وأخذوا الأمر على محمل الجد.

والجدير بالذكر أن أولغا كوريلنكو ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية من مواليد 14 نوفمبر 1979. أشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم Quantum of Solace، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند. وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001.