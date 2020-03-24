هاني شاكر يرد على منتقدي بعد قراراته تجاه المتضررين من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض أعضائها بسبب القرارات التي اتخذتها مؤخرًا تجاه ضحايا الحجر المنزلي والمتضررين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وجاء في البيان: “السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، تحرص النقابة علي رعاية مصالح أعضائها، انطلاقا من القانون المنظم لعمل النقابة وتلتزم بذلك أمام أعضائها بما ألزمها به القانون واللائحة وأثناء ممارسة النقابة لعملها في هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف البيان: تحاول النقابة في حدود القانون واللوائح تقديم مايلزم لخدمة أعضائها الكرام، فوجئت النقابة ببعض الأصوات التي تحاول أن تزرع فتنة بين النقابة وأعضائها مستغلة الظرف الراهن للحصول على مكاسب شخصية واكتساب دور بطولي زائف للوصول إلى أغراض لا تهدف إلى العمل النقابي في شيء، هادفا إلى إثارة الرأي العام لأعضاء النقابة وتكدير السلم العام لأدائها و معرقلا لعملها وأهدافها.

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وتابع البيان: انطلاقا من مسئولية النقابة في حرصها على خدمة الأعضاء الموقرين وتوفير المناخ اللازم لاستمرار العمل على ذلك ومواجهة التحديات التي تواجه النقابه في أداء رسالتها فإن النقابه سوف يكون لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأصوات التي تستخدم عبارات السب والقذف في حقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهي أفعال من شأنها إحالة المسئول عنها إلى المساءلة التأديبية استنادا لنص المادة ١٢ من اللائحة لقانون نقابة المهن الموسيقية والتي تنص على :-

مادة ١٢ يحق لمجلس النقابة أو النقيب وقف عضوية العضو المنتسب أو إلغائها في أي وقت لمخالفته أحد شروط التصريح أو بعدم سداد الرسم النسبي المقرر أو يسلك سلوك من شأنه عرقلة النقابة عن القيام بواجباتها أو تحقيق أهدافها أو يسئ للنقابة إمام الأعضاء أو الغير .

فضلا عن المساءلة الجنائية استنادا لنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات المصري وذلك بالإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو ذلك.

ونحيط علم السادة أعضاء النقابة بأنها مستمرة في أداء عملها النقابي تجاه أعضائها في حدود القانون في دولة القانون وأنها لن تلتفت أبدا تجاه من يعرقل مسيرتها في خدمة أعضائها، وتقدم النقابة خالص الشكر والاعتزاز لكافة أعضائها الكرام وأنها لن تتخلي أبدا عن الوقوف إلي جانبهم قدر ما استطاعت.