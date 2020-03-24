رسالة من والدة رامي إمام لجمهور نجلها في عيد الأم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري رامي إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لرسالة والدته لمتابعيه.

وقال رامي أمام، في الفيديو: “ماما بعتالكم رسالة معايا بعد الصور اللي جمعتوها لي معها منذ طفولتي وحتى الآن”.

وجاء في الرسالة الخطية لوالدته: “بحبكم كتير كتير عشان انتو بتحبو ابني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا”.

وعلق رامي إمام، على الفيديو قائلًا: “أمي ربنا يحفظك يا أمي ويكرمك ويديكي طولة العمر و تعيشي و تربي كمان و كمان متشكر جدا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة أوي دي اللي في أخر الفيديو ربنا يحفظكم”.

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واكتفى رامي إمام، بنشر لقطت ليد والدته خلال كتابتها رسائل لجمهوره، وحظي الفيديو على العديد من تعليقات متابعيه الذين أثنوا عل والدته وتمنوا لها دوام الصحة.

ويعد هذا هو أول تفاعل من زوجة الفنان عادل إمام، مع صفحات السوشيال ميديا حيث أنها مختفية منذ سنوات طويلة ولا تظهر بأي لقاء او مناسبة فنية.

من ناحية أخرى، يواصل المخرج رامي إمام، عمليات المونتاج الخاصة بمسلسل “فلانتينو”، الذي يقوم ببطولته والده الفنان عادل إمام، ويشاركه البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وغيرهم.

ويجسد الفنان الكبير عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل “فلانتينو”، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.