وفاء عامر تطالب بوقف التصوير بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، موقفها من وقف تصوير الأعمال الفنية خلال الأيام الحالية مع التحذير من التجمعات بسبب لخوف من انتشار فيروس كورونا.

وفاء عامر، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج TheInsider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إنه لا يجب أن يستمر تصوير الأعمال الفنية الجديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، الواقع الذي تعيش فيه يقول إننا لازم نقعد في البيت لو كان في خسائر مادية الآن سيكون هناك خسائر بشرية كثيرة في وقت لاحق فانا مع وقف الأعمال الفنية حاليًا.

من ناحية أخرى انتهت النجمة وفاء عامر من تصوير أحداث الحكاية الأولى لمسلسل “إلا أنا”، والذي حملت عنوان “بنات موسى”، والمعروض حاليًا على قناة “دي ام سي”.

Advertisements

المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز، ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفي ومجدي السباعي ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم، وهي من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.

وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم “شريط 6”، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ومن المقرر عرضه خلال أيام، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث.

ويشارك في بطولة فيلم «شريط 6»، خالد الصاوي وتارا عماد وخالد أنور وأحمد خالد صالح ونانسي صلاح وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.