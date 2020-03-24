والدة سيرين عبدالنور تفاجئ الفانز في عيد الأم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عايدت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها بمناسبة عيد الأم، وقررت تهنئة كل أمهات العالم بفيديو طريف فاجأت به متابعيها بمشاركة والدتها.

سيرين اطلّت مع والدتها في فيديو من داخل المنزل، وجهت من خلاله كلمة شكر لها على كل ما تبذله معها ومع طفليها، كما اعتذرت الفنانة لوالدتها عما وصفته بجنونها بسبب ضغط عملها الفني، في الوقت الذي وجهت فيه والدة سيرين للفانز نصيحة بالتزام بيوتهم لمكافحة خطر كورونا، وقد ارفقت الفنانة الفيديو بتعليق كتبت فيه: «بزمن الكورونا معايدة لكل ام مني ومن امي».

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من ناحية أخرى، تنافس سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دانتيل» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السوري محمود نصر، ويخرجه المثني صبح، والعمل من إنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

يُذكر أن سيرين طرحت مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة»، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.