دنيا سمير غانم تروي كيف نجت من لدغة ثعبان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن موقف خطير تعرضت له وأنقذها منه زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وقالت دنيا خلال لقائها في برنامج “بي كروز”، مع الفنانة ميساء مغربي، والمذاع عبر تلفزيون “دبي”، إنها كانت برفقة ابنتها “كايلا”، في أحد الأماكن رفقة بعض الأصدقاء، وقامت لتحمل ابنتها بعدما بكت، وبمجرد أن حملتها صرخ رامي مطالبا إياها بأن ترفع قدمها وتبتعد، لتفاجأ بأن ثعبانا كان قد اقترب من لدغها.

وأضافت، أن زوجها قتل الثعبان وأنقذها من لدغته، مضيفة: “لقيت إنه لما تحسي إن الراجل خايف على زوجته وأسرته بيبقا إحساس حلو جدا”.

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من ناحية أخرى أوقف فريق عمل فيلم “تسليم أهالي”، تصوير أحداث العمل الجديد للنجمة دنيا سمير غانم، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب التزاحم.

دنيا كانت قد صورت عدد كبير من مشاهد عملها الجديد، والذي كان من المنتظر طرحه في موسم أعياد الفطر المقبلة، إلا أن التوقف قد يهدد حدوث ذلك ويتم تأجيل عرضه لعيد الأضحى.

فريق عمل الفيلم من المنتظر أن يستكمل التصوير بعد حوالي أسبوعين من الآن، وذلك بعد انتهاء فترة العزل المنزلي وذلك منعا من انتشار الفيروس.

ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسي وآخرين.