نانسي عجرم تحتفل مع بناتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد الأم في أجواء أكثر مرحاً وبهجة في منزلها، حيث كانت النجمة من أوائل المشاهير التي انضمت لحملة «خليك بالبيت» لمكافحة انتشار وباء الكورونا.

في نفس الوقت حرصت نانسي على مشاركة محبيها بلقطات من أجواء احتفالها عبر مقطع فيديو ظهرت فيه ترقص وتلعب وتمرح مع بناتها الثلاث احتفالاً بعيد الأم، وارفقت الفيديو بكلمة مؤثرة كتبت فيها: «أحلى هدية بالدني».

نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، وقد رٌزقت من بـ«ميلا» مايو 2009، و«إيلا» أبريل 2011، و«ليا» فبراير 2019.

من ناحية أخرى، نجحت نانسي عجرم في اقتناص لقب أحلى صوت من برنامج The Voice Kids في موسمه المنتهي حديثاً لفريقها، حيث فاز به الطفل السوري محمد إسلام رميح، متفوقاً على زميله من نفس الفريق يوسف حسن، ومحمد ابراهيم وآمنة دمق من فريق الفنّان اللبناني عاصي الحلاني، وياسمين أسامة ومحمد واكضيض من فريق المغني المصري محمد حماقي.

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يُذكر أن نانسي عجرم كانت طرحت حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.

على جانب آخر، تم تأجيل محاكمة زوج الفنانة، فادي الهاشم في قضية مقتل محمد الموسى في منزلهما على يده رمياً بالرصاص،بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذلك بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.