ميريام فارس تحتفل مع والدتها وشقيقتها ونجلها يغني.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم كابوس وباء الكورونا الذي يعيشه العالم الآن، قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الخروج عن هذا الحلم المرعب باحتفالية عائلية مبهجة بمناسبة عيد الأم.

ميريام حرصت على مشاركة الفانز بأجواء الاحتفالية عبر صور ظهرت فيها مع شقيقتها ومديرة أعمالها رولا، بالإضافة لوالدتهما، كما فاجأت متابعيها بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه نجل ملكة المسرح الوحيد «جايدن» خلال تقديمه لها هديته بمناسبة عيد الأم.

نجل ميريام كتب اسم والدته بالإنجليزية بطريقة لافتة، كما غنى لها أغنية للأم باللغة الفرنسية، وهو المشهد الذي وثقته الفنانة بفيديو طريف شاركته مع متابعيها، معلقة عليه: «أجمل هدية تلقيتها في حياتي».

وفي تعليق على صور الحفل، كتبت ميريام: «يوم كان واحد من أسعد إيام حياتي، وما كان بدّي هالنهار يخلص، الله يحمي ويخلي كل أمهات العالم»، حيث هنأ متابعو الفنانة، ميريام ووالدتها بمناسبة عيد الأم، متمنيين للأخيرة وافر الصحة والسعادة، كما حرص أغلب متابعي النجمة اللبنانية على التغزل بجمال وأناقة والدتها.

Advertisements

من ناحية أخرى، تم الغاء حفل النجمة اللبنانية ميريام فارس، والذي كان من المقرر أن تحييه في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة، ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية، يوم 20 مارس المقبل.

الحفل تم الغاؤه ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا عالمياً، حفاظاً على سلامة الجمهور.

يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.