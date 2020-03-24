ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية ريهام حجاج، للنجوم الذين شاركوا في حملة “تحدي الخير”، وقبلت تحدي الفنانة لقاء الخميسي، للتبرع لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ريهام حجاج، قالت في فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “العالم كله يمر بأزمة صحية كبيرة، هناك دول التزمت وهناك آخرين لم يكترثوا بشكل جيد، و نجحت الصين بفضل الإلتزام وزعلانه جدًا على ما يحدث في إيطاليا لاني اعتبرها بلدي، ولا اريد رؤيته في مصر، لذلك أرجو الالتزام منكم جميعا حتى نحاصر المرض”.

وأضافت: “هتقولوا الناس اللي بتنزل علشان أكل عيشها، هقولكم فهذا واجبنا وأي شخص قادر لازم يساعد لأنه خلال هذه الأزمة لا فرق بين الغني والفقير والأبيض والأسود سوى الضمير والرحمة”.

وأكدت أنها قبلت تحدي الفنانة لقاء الخميسي، وستتبرع بمبلغ مليون جنيه، لصالح وزارة الصحة، وتنقل التحدي إلى كل من زوجها محمد حلاوة، وتامر مرسي،ونيللي كريم، وخالد النبوي.

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ووجهت رسالة خاصة لجمهورها أنها ستلبي معظم الرسائل التي تتلقاها حول الحاجة للأموال أو الأدوية أو السلع منزلية من طعام وشراب.

يذكر أن ريهام حجاج، تنشغل في تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “لما كنا صغيرين” مع محمود حميدة، خالد النبوي، ونسرين أمين ونبيل عيسي ومحمود حجازي، وأشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

ريهام حجاج، شاركت في مسلسل “كارمن”، مع كل من الفنان محمد الكلايني، والفنانة شيرين، والفنانة ولاء الشريف، والفنان محمد مهران، والفنان عمر الشناوي، والفنانة هاجر أحمد، والعمل من إنتاج سامح مجدي.

وتدور أحداث مسلسل “كارمن” حول فتاة تدعى كارمن ترغب في الشهرة، ولا تجد حل أمامها إلا الكذب، ولكن تقع في حب (توفيق) مما يضعها في الكثير من مواقف كوميدية‎.