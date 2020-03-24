رومانسية أورلاندو بلوم وكاتي بيري فى محطة بنزين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم والممثل البريطاني أورلاندو بلوم وحبيبته الحامل منه كاتي بيري، وهم في نزهة نهاية الاسبوع لتزويد سيارتهما بالبنزين في لوس أنجلوس، حيث حرص النجم العالمي علي تقبيل حبيبته كاتي بيري أمام عدسات المصورين.

ويبدو أن انتشار فيروس كورونا والجلوس فى المنزل جعل قضاء وقت خارج المنزل فرصة لا تعوض خاصة لو مسببة.

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وكانت النجمة كاتي بيري نشرت صورة لها علي موقع انستجرام وهي تأكل المخلل في منزلها بعدما انضمت للنجوم ممن يعيشون في عزل تام، خوفا من فيروس كورونا ويبدو أن حمل بيري في الشهورالأولى يدفعها لأكل المخللات بشكل دائم إضافة إلي شعورها بالملل من الجلوس لفترات طويلة داخل المنزل.

وكان انتشار فيروس كورونا قد تسبب في توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم .

ومن أوائل النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا كانا توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا ، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت اصابة زوجة هانكس في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة وانها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن إصابتها.