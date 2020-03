كيم كاردشيان تعانى عند ارتداء ملابسها الضيقة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان لأول مرة بملابسها المطاطية، وذلك خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث تساءل الكثير من محبيها ومعجبيها عن استطاعة كيم البالغة من العمر 39 عاما، أن تضغط منحنياتها في الملابس الضيقة بشكل مبالغ فيه.

نجمة تليفزيون الواقع قررت أن تكشف لكل محبيها ومتابعيها في برنامج “Keeping Up With The Kardashians” الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم أنها تضحي بالراحة من أجل الأناقة لأنها تضغط على جسدها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يظهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي نشرته من البرنامج، حيث كانت ترتدي كيم ملابس من الجلد حملت توقيع دار أزياء “Balmain”، وأوضحت أن الملابس بالفعل غير مريحة ومجرد لبسها أحتاج منها أن تطلب المساعدة من آخرين .

وأكد موقع جريدة الديلي ميل، البريطانية علي نظرة خاطفة على الحلقة والتي تظهر نجمة الواقع وهي تعاني اثناء ارتدائها للأزياء وهي تكافح من أجل سحب السروال المطاطي، وقد وصل سعر ملابس كيم كاردشيان التي حملت توقيع دار أزياء “Balmain” الي 22368 جنية إسترليني.

وعلى جانب أخر، تعرضت كيم كاردشيان وشقيقتها، مؤخرا، لغضب معجبيها، وجاء ذلك بعد أن غردت بنبوءة مضللة حول تفشي فيروس كورونا، إذ نشرت نجمة “Keeping Up With the Kardashians” صورة لكتاب ادعت مؤلفته عام 2008 أن مرضا شبيها بالالتهاب الرئوي سينتشر في جميع أنحاء العالم في عام 2020.

وبحسب جريدة “ذا صن” البريطانية، شاركت نجمة تلفزيون الواقع، رسالة شقيقتها كورتني التي كانت عبارة عن مقتطف من كتاب للكاتبة الراحلة سيلفيا براون نشر عام 2008 تحت عنوان “نهاية العالم”.

وشاركت كيم مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة من الكتاب، والبالغ عددهم 64 مليون متابع، وعلقت على الصورة قائلة: أرسلت كورتني هذا إلى دردشتا الجماعية.

وتظهر اللقطة التي شاركتها كيم، صفحة من كتاب سيلفيا وقد تم التحديد بالقلم الأحمر على الجزء الذي يتحدث عن المرض ونهاية العالم، ونصه: في نحو عام 2020 سوف ينتشر مرض التهاب رئوي حاد في جميع أنحاء العالم، يهاجم الرئتين والشعب الهوائية ويقاوم جميع العلاجات المعروفة.

كما جاء في النص: الأمر الأكثر إرباكا من المرض نفسه هو حقيقة أنه سيختفي فجأة بالسرعة التي وصل بها، ويهاجم مرة أخرى بعد 10 سنوات، ثم يختفي تماما.

وفيما أعرب بعض متابعيها عن قلقهم، أبدى آخرون غضبهم من كيم وشقيقتها، لنشر ما أسموه بنظريات المؤامرة، حيث كتب أحد المعجبين في الردود: من فضلك لا تنشروا معلومات خاطئة كهذه في وقت الأزمات، إنه أمر غير مسؤول للغاية، هذه حالة طوارئ صحية عامة.