دانيال كريج يحرم بناته من ثروته الضحمة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف الممثل والنجم البريطاني الشهير دانيال كريج، أنه لن يعطي بنسا واحدا من ثروته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني لأطفاله، لأنه يعتقد أن “الميراث أمر مقيت”.

وبحسب ماجاء بموقع روسيا اليوم فإن بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، البالغ من العمر 52 عاما، كشف عن أنه لا خطط لديه بتوريث بناته، وطفلته البالغة من العمر عامين، من زوجته الثانية، الممثلة راشيل وايز البالغة من العمر 50 عاما.

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وقال نجم سلسلة جيمس بوند في مقابلة جديدة : لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم”، وذلك، عقب حصوله على مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) عن فيلمه الأخير جيمس بوند، No Time to Die لافتا فى حديثه إلى مجلة Saga: “أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، فلسفتي هي التخلص من الثروة أو التخلي عنها قبل أن أرحل.

والجدير بالذكر أن لدى كريج ابنة من زوجته السابقة فيونا لودون، (51 عاما)، وتدعى إيلا (28 عاما)، وطفلة ثانيه من شريكته الحالية راشيل.

وعلى جانب أخر، من المقرر أن يصدر فيلم NO TIME TO DIE، وهو الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند، فى 2 أبريل ، إلا أنه وقع تأجيله حتى نوفمبر القادم، بعد دراسة وتقييم شامل للسوق العالمية.