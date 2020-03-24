الفشل يلاحق فيلم Blood shoot لـ فين ديزل بسبب فيروس كورونا

سوء الحظ يلاحق فيلم Blood shoot بعد مرور أيام على طرحه بعدما حقق إيرادات ضعيفة حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على عروض الأفلام بسبب منع التجمعات.

حصد فيلم Blood shot للنجم العالمي فين ديزل 14 مليون دولار أمريكي حول العالم، أما في الولايات المتحدة الأمريكية حقق 10 ملايين دولار أمريكي.

ويدور الفيلم حول إعادة راي جاريسون، الجندى الذي قُتل في أحدى المعارك، إلى الحياة من خلال تقنية متقدمة تمنحه قدرة قوة بشرية فائقة وشفاء سريع، ومع قدراته الجديدة، يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو على الأقل، الذي يعتقد أنه قتل زوجته، العمل الجديد من إنتاج شركة سونى.

وكان من المقرر طرح فيلم fast & furious 9 لفين ديول يوم 20 مايو المقبل حيث تم تاجليه ليوم 21 ابريل 2021 بسبب ما يحدث حول العالم بسبب فيروس كورونا.

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