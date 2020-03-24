مهرجان كان يفتح أروقته للمشردين تفاديا لانتشار فيروس كورونا

فتحت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي أبواب الجناح المخصص للمهرجان بالمدينة الساحيلة للمشردين، مع انتشار الوباء في فرنسا، عقب قرار تأجيل دورة 2020 إلى أجل غير مسمى.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن إلغاء دورة 2020 التى كان من المنتظر أن تقام شهر مايو المقبل.

وعلى الرغم من تصريحات رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور مؤخرا، بأنه سوف يتخذ قراره بشأن المهرجان مع منتصف الشهر المقبل، وقال: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل"، إلا أن الوضع الصحى العالمى أجبر الإدارة على اتخاذ القرار مبكرا.

يذكر أن المهرجان الدولى للسينما التسجيلية بباريس تم إلغاؤه قبل أيام، مع إلغاء وتأجيل عدد كبير من الفعاليات الفنية فى مصر والعالم، ولم يتم تحديد مواعيد بديلة لها مع استمرار القلق من انتشار فيروس كورونا القاتل.

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