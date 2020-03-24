هالة صدقي تخضع لقياس درجة الحرارة للكشف عن كورونا

نشرت الفنانة هالة صدقي، مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أثناء إجراء قياس درجة الحرارة قبل تصويرها أحد الأعمال الدرامية.

وعلقت هالة صدقي، على الفيديو، قائلة "وأخيرا قرار مهم توقف تصوير كل الأعمال الفنية لآخر الشهر، والخاصة طبعا بشهر رمضان.. إن شاء الله لو التزمنا كلنا وقعدنا في البيت التجربة الصعبة قوي دي تعدي علي خير ، وبلاش القلق الزياده لانه هو اللي بيقلل المناعة".

وأضافت هالة صدقى "بطبعي دايما متفائلة بس المره دي مش متفائلة بس، لا بثق في بلدي وحكومتي ورئيسي جدا لأبعد الحدود مبروك تسجيل حالات شفاء في إيطاليا".

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