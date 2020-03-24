عمرو دياب يحقق 6 ملايين مشاهدة بأغنية "هيعيش يفتكرني"

حققت أغنية هيعيش يفتكرني للنجم عمرو دياب 6 ملايين و253 الف مشاهدة بعد مرور اكثر من شهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب من البومه الاخير "سهران".

"هيعيش يفتكرني" جاءت ضمن آخر ألبومات عمرو دياب وهي من كلمات تامر حسين، الحان عمرو مصطفى ومن توزيع نادر حمدي.

ويضم البوم عمرو دياب الجديد سهران 14 اغنية وهي جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، حلوة البدايات، يا روقانك، روح، عم الطبيب، زي مانتي.

وكان عمرو دياب احتفل مع جمهوره بطرح ألبومه الجديد سهران في حفل بمركز المنارة يوم 29 فبراير الماضي.

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