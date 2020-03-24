نشرت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو كوميديا لابنتها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت رضوى الشربينى قائلة: "انا بقى عندى كارثة فى البيت". وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "مشاء الله قمر - - ايه العسل ده ". يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة. Advertisements قد يهمك أيضا: رضوى الشربيني توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي رضوى الشربيني ترفع شعاراً طريفاً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تنشر فيديو كوميديا لابنتها على "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.