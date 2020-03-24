صلاح عبدالله يغني لمتابعيه على إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان صلاح عبدالله مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يغنى فيه ويؤكد لمتابعيه على ضرورة البقاء فى المنزل.
وعلق صلاح عبدالله على الفيديو قائلا: " #في_البيت_خليكوا_وصاصا_هيسليكوا ".
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جانب متابعيه، وعلق بعضهم قائلا:
والله انت عسل - بحبك ياعم صلاح -
يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.
وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.
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