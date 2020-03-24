صلاح عبدالله يغني لمتابعيه على إنستجرام

نشر الفنان صلاح عبدالله مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يغنى فيه ويؤكد لمتابعيه على ضرورة البقاء فى المنزل.

وعلق صلاح عبدالله على الفيديو قائلا: " #في_البيت_خليكوا_وصاصا_هيسليكوا ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جانب متابعيه، وعلق بعضهم قائلا:

والله انت عسل - بحبك ياعم صلاح -

يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

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وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.

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