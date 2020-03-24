مجد القاسم ينتهي من تسجيل أغنية "خليك فى البيت" من أجل محاربة فيروس كورونا

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "خليك فى البيت" تهدف إلى حث المواطنين على عدم الخروج من منازلها كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
الأغنية من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، ومن المقرر طرحها الأسبوع المقبل على يوتيوب.
وطرح مجد القاسم مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب.
والأغنية من من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ.
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