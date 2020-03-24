سميرة سعيد تطرح فيديو كليب "واقع مجنون"

طرحت الفنانة سميرة سعيد فيديو كليب "واقع مجنون" من خلال قناتها الرسمية "يوتيوب" وروجت له بتغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت سميرة سعيد من خلال تغريدتها: "الكل خايف.. ولا حد عارف.. ولا حد شايف الجاي ده إيه..

وأنا مهما كان اللي جاي أصعب.. حاعيش وحأقدر عليه...#واقع_مجنون Youtube Link: "

ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحوّلت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام، ومن إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

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ومن أحدث أعمال سميرة سعيد كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت هاني محروس.

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